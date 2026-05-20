Ieri sera su Canale 5 si è svolta la finale del Grande Fratello Vip, il reality più longevo della televisione italiana e internazionale. La conduttrice, alla sua prima esperienza in questa edizione, ha condotto la serata senza interruzioni, attirando un pubblico numeroso. Gli ascolti hanno registrato numeri record rispetto alle passate edizioni, con una cifra di ascolto più alta del solito. La puntata si è conclusa con l’eliminazione dell’ultimo concorrente in gara. Si pensa già alla prossima stagione del reality.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la finalissima del GF Vip, il reality più longevo della tv italiana e internazionale, che mai come quest’anno ha conquistato tutti: Ilary Blasi è stata sensazionale alla guida del reality e ha convinto pure i più scettici. Per non parlare di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, le due opinioniste, che si sono rivelate perfette nel ruolo di commentatrici a bordo campo. View this post on Instagram Ma quanto ha totalizzato il programma in termini di ascolti tv? Ecco i dati auditel di ieri sera. GF Vip, ecco gli ascolti tv della finalissima di ieri martedì 19 maggio: i dati. Ecco gli ascolti tv dell’ultima puntata del GF Vip 2026: i dati saranno disponibili in giornata, a causa di un ritardo della direzione auditel. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - GF Vip, ascolti tv finale: Ilary Blasi sbanca tutti, numeri record! Successo incredibile, si pensa già alla nuova edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GF VIP CHIUDE Ilary Blasi entra in casa e gela i concorrenti Notizia shock

Sullo stesso argomento

GF VIP ascolti tv prima puntata 17 marzo 2026: numeri record, Ilary Blasi fa il miracolo e asfalta Ventura e SignoriniIeri sera, su Canale, è andata in onda la prima puntata del GF VIP 2026, con la conduzione di Ilary Blasi.

Leggi anche: Ascolti tv del 20 marzo, Ilary Blasi col GF Vip si scontra con Antonella Clerici

La quattordicesima puntata di #GFVIP, condotta da Ilary Blasi, ha fatto compagnia a 2.218.000 spettatori pari al 18.60% di share . #AscoltiTv Entra nel canale e nel gruppo per rimanere aggiornato 1) t.me/Gfvipnewscanale 2) t.me/GrandeFratello… x.com

Ascolti tv 19 maggio: chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 19 maggio. Su Canale 5 in onda la finale del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 un nuovo episodio ... fanpage.it

Il GF Vip risorge nella classifica dei programmi più social: Ilary Blasi in stato di grazia, le donne dominanoIl Grande Fratello Vip è vivo e vegeto, nonostante gli ascolti tv non riescano a essere speculari al suo enorme successo sui social ... fanpage.it