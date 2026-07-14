Ascolti TV | Lunedì 13 Luglio 2026 Temptation Island domina 30.3% La Partita del Cuore non va oltre il 12.4%

Notizia in breve

Lunedì 13 luglio 2026, Temptation Island su Canale 5 ha ottenuto il 30,3% di share, con circa 4,5 milioni di spettatori. La Partita del Cuore su Rai1 ha attirato 1,541 milioni di persone, pari al 12,4%. La partita ha registrato un ascolto inferiore rispetto al reality, che ha dominato la serata.