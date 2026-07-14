Ascolti TV | Lunedì 13 Luglio 2026 Temptation Island domina 30.3% La Partita del Cuore non va oltre il 12.4%

Da davidemaggio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 13 luglio 2026, Temptation Island su Canale 5 ha ottenuto il 30,3% di share, con circa 4,5 milioni di spettatori. La Partita del Cuore su Rai1 ha attirato 1,541 milioni di persone, pari al 12,4%. La partita ha registrato un ascolto inferiore rispetto al reality, che ha dominato la serata.

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Nella serata di ieri, lunedì 13 luglio 2026, su Rai1 La Partita del Cuore interessa 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5  Temptation Island conquista 3.752.000 spettatori con uno share del 30.3%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 583.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del furto  incolla davanti al video 968.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Filorosso  segna 551.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Potere assoluto totalizza 603.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 690.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 368.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 323. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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