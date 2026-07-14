Ascolti TV | Lunedì 13 Luglio 2026 Temptation Island domina 30.3% La Partita del Cuore non va oltre il 12.4%
Lunedì 13 luglio 2026, Temptation Island su Canale 5 ha ottenuto il 30,3% di share, con circa 4,5 milioni di spettatori. La Partita del Cuore su Rai1 ha attirato 1,541 milioni di persone, pari al 12,4%. La partita ha registrato un ascolto inferiore rispetto al reality, che ha dominato la serata.
Nella serata di ieri, lunedì 13 luglio 2026, su Rai1 La Partita del Cuore interessa 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 3.752.000 spettatori con uno share del 30.3%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 583.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del furto incolla davanti al video 968.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Filorosso segna 551.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Potere assoluto totalizza 603.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 690.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 368.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 323. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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