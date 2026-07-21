Ascolti tv ieri sera lunedì 20 luglio 2026 da Temptation Island con i suoi colpi di scena a Il giovane Montalbano

I dati Auditel di ieri sera mostrano un incremento degli ascolti per il programma di intrattenimento con tentazioni e drammi, mentre una serie televisiva poliziesca ha registrato un calo rispetto alle precedenti serate. Su un canale principale, il reality ha ottenuto una percentuale di share superiore al solito, attirando un pubblico più ampio. La fiction ha invece mantenuto un pubblico stabile, senza grandi variazioni rispetto alle ultime puntate.

I dati Auditel di ieri sera, lunedì 20 luglio 2026: ecco gli ascolti tv dei programmi sui canali Rai e Mediaset Ascolti tv ieri sera, boom per Temptation Island Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 luglio 2026, vedono lo scontro tra programmi variegati che spaziano tra fiction, film, approf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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