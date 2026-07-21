Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026
Nella serata di ieri, lunedì 20 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Temptation Island conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Men in Black 3 ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 The Equalizer fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY LUNES 06 DE JULIO DEL 2026 | Oremos Juntos
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