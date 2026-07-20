Ascolti TV Lunedì 20 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Lunedì 20 luglio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha registrato il maggior numero di spettatori e la percentuale di share. Ogni mattina vengono pubblicati i numeri ufficiali che indicano quanti telespettatori hanno seguito le trasmissioni e quale percentuale di pubblico hanno rappresentato rispetto al totale. I dati forniscono un quadro preciso dell’audience televisiva della serata.

Ascolti TV 20 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 20 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri lunedì 20 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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