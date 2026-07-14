Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio 2026 | da Temptation Island a La Partita del Cuore da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi
Ieri sera, lunedì 13 luglio 2026, sono andati in onda vari programmi televisivi. Temptation Island ha riscosso ancora il maggior numero di spettatori, tornando in prima serata. La Partita del Cuore, La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sono stati trasmessi nello stesso periodo, con ascolti più bassi rispetto al reality. La serata ha visto anche altre trasmissioni di intrattenimento e sport.
Gli ascolti tv di ieri, lunedì 13 luglio 2026, vedono il ritorno in prima serata di Temptation Island che anche quest'anno è sempre in cima alla classifica. Il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia si è scontrato con La Partita del Cuore, l'evento benefico che vede protagonisti cantanti e politici su Rai 1, Boss in Incognito con Elettra Lamborghini, l'attualità di Filorosso e numerosi film sulle altre reti. Ecco i dati Auditel dei canali Rai e Mediaset. Ascolti tv ieri, Access Prime Time Nuovo scontro tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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