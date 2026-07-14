Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio 2026 | da Temptation Island a La Partita del Cuore da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi

Notizia in breve

Ieri sera, lunedì 13 luglio 2026, sono andati in onda vari programmi televisivi. Temptation Island ha riscosso ancora il maggior numero di spettatori, tornando in prima serata. La Partita del Cuore, La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sono stati trasmessi nello stesso periodo, con ascolti più bassi rispetto al reality. La serata ha visto anche altre trasmissioni di intrattenimento e sport.