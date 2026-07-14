Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island Partita del Cuore e Filorosso

I dati Auditel del 13 luglio mostrano che Temptation Island ha ottenuto 2,3 milioni di spettatori, Partita del Cuore 1,8 milioni e Filorosso 900 mila. La Rai non ha vinto la sfida degli ascolti di quella sera. Temptation Island si conferma il programma più visto, mentre gli altri due restano sotto. Nessuna delle tre trasmissioni ha superato i tre milioni di spettatori.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è La Partita del Cuore (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Cash Out (Italia 1). Ai piedi del podio In Onda (La7), Potere assoluto (Rete 4), Boss in incognito (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, La maschera di Zorro (Tv8) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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