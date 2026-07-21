Ascolti tv i dati del 20 luglio 2026

Da 361magazine.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bene Temptation Island. Nella serata di ieri, lunedì 20 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica, registra 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share dalle 21:49 alle 23:58. Poi, su Canale5 Temptation Island ottiene ben 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1% dalle 21:40 alle 00:36. Poi, in onda su Rai2 Ritorno in Paradiso si ferma a 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers non va oltre 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (626.000 – 3.8%), Filorosso  segna 501.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 622.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge 554. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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