ascolti tv i dati del 20 maggio 2026

Male la Rai. Nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio 2026, su Rai1 la pellicola Comandante si ferma a 1.523.000 spettatori pari al 9.9% di share dalle 21:49 alle 23:49. Poi, in onda su Canale5 Battiti Live Spring ottiene 2.120.000 spettatori con uno share del 18.5% dalle 22:01 alle 1:04. In onda su Rai 2 Mare Fuori 6 conquisa 750.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La fredda luce del giorno incolla davanti al video 1.023.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.647.000 spettatori (11%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 540.000 spettatori (4.5%). Su La7 Una Giornata Particolare, si ferma a 967.000 spettatori e il 5. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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