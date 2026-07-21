Ascolti tv di ieri 20 luglio | Temptation Island inarrivabile 31.1% debutto tiepido per l'Eredità Summer 18.1%

I dati sugli ascolti televisivi di ieri, 20 luglio, mostrano che Temptation Island su Canale 5 ha raggiunto il 31,1% di share, risultando in testa. Su Rai1 è andato in onda Il Giovane Montalbano, che ha ottenuto un ascolto più basso, pari al 18,1%. Debutto tiepido per l’Eredità Summer, che non ha superato una quota significativa di pubblico.

Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Temptation Island su Canale 5 è ormai imbattibile col 31.1% di share, su Rai1 è andato in onda Il Giovane Montalbano. Debutto per l'Eredità Summer nell'access contro La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TEMPTATION ISLAND FA IL BOTTO: ASCOLTI RECORD PER LA BUFERA SU GABRIELE E SARA!

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