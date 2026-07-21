Ascolti tv di ieri 20 luglio | Temptation Island inarrivabile 31.1% debutto tiepido per l'Eredità Summer 18.1%
I dati sugli ascolti televisivi di ieri, 20 luglio, mostrano che Temptation Island su Canale 5 ha raggiunto il 31,1% di share, risultando in testa. Su Rai1 è andato in onda Il Giovane Montalbano, che ha ottenuto un ascolto più basso, pari al 18,1%. Debutto tiepido per l’Eredità Summer, che non ha superato una quota significativa di pubblico.
Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Temptation Island su Canale 5 è ormai imbattibile col 31.1% di share, su Rai1 è andato in onda Il Giovane Montalbano. Debutto per l'Eredità Summer nell'access contro La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.
TEMPTATION ISLAND FA IL BOTTO: ASCOLTI RECORD PER LA BUFERA SU GABRIELE E SARA!
Notizie e thread social correlati
Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026. Temptation senza rivali (31.1%). L’Eredità Summer non va oltre il 18.1%, La Ruota vola al 22.8-27.3%I dati degli ascolti televisivi di lunedì 20 luglio 2026 mostrano che ‘Temptation’ ha ottenuto il 31,1% di share, superando ‘L’Eredità Summer’ che ha...
Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026. Temptation senza rivali (31.1%). L’Eredità Summer non va oltre il 18.1% e La Ruota vola al 22.8-27.3%Lunedì 20 luglio 2026, la serata televisiva ha visto il programma Temptation superare il 31% di share, senza rivali.
Temi più discussi: Ascolti tv ieri (13 luglio): Temptation Island senza rivali, Max Giusti non preoccupa Pino Insegno; Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Partita del Cuore e Filorosso; Ascolti TV ieri 13 luglio: ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share, La partita del cuore si ferma al 12.4%; Ascolti tv, 13 luglio: 'Temptation Island' conquista il prime time con il 30,31% di share.
#AscoltiTV #TotalAudience | Lunedì 13 Luglio 2026. Temptation Island (+276K) sfonda il muro dei 4 milioni Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
Gli ascolti TV di ieri, lunedì 13 luglio. In prima serata la sfida tra Temptation Island 2026 e l'evento benefico di Rai1 La partita del cuore. facebook
perché è impossibile vedere Temptation Island? reddit
Ascolti tv di ieri 20 luglio: Temptation Island inarrivabile (31.1%), debutto tiepido per l’Eredità Summer (18.1%)Gli ascolti tv di lunedì 20 luglio. Con la fine dei Mondiali di Calcio la tv è tornata alla normalità e il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione e fiction e tanto ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (20 luglio): Temptation Island dominatore assoluto, Liorni non riesce nell’impresa contro ScottiIl reality condotto da Filippo Bisciglia trionfa col 31,1% di share, bene Il giovane Montalbano in replica al 15,1%, la prima de L’Eredità: tutti i dati Auditel ... libero.it