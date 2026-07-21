Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026 Temptation senza rivali 31.1% L’Eredità Summer non va oltre il 18.1% e La Ruota vola al 22.8-27.3%

Notizia in breve

Lunedì 20 luglio 2026, la serata televisiva ha visto il programma Temptation superare il 31% di share, senza rivali. L’Eredità Summer si è fermata al 18,1%, mentre La Ruota ha raggiunto tra il 22,8% e il 27,3%. Su Rai1, la replica de Il Giovane Montalbano ha attirato circa 2 milioni di spettatori, con il 15,1% di share, dalle 21:49 alle 23:58.