Ascolti TV | Lunedì 20 Luglio 2026 Temptation senza rivali 31.1% L’Eredità Summer non va oltre il 18.1% e La Ruota vola al 22.8-27.3%
Lunedì 20 luglio 2026, la serata televisiva ha visto il programma Temptation superare il 31% di share, senza rivali. L’Eredità Summer si è fermata al 18,1%, mentre La Ruota ha raggiunto tra il 22,8% e il 27,3%. Su Rai1, la replica de Il Giovane Montalbano ha attirato circa 2 milioni di spettatori, con il 15,1% di share, dalle 21:49 alle 23:58.
Nella serata di ieri, lunedì 20 luglio 2026, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessa 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share dalle 21:49 alle 23:58. Su Canale5 Temptation Island conquista 3.874.000 spettatori con uno share del 31.1% dalle 21:40 alle 00:36. Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (626.000 – 3.8%), Filorosso segna 501.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 622.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo raggiunge 554. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Il finale esplosivo di Temptation Island su Canale 5
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