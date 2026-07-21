ascolti tv 20 luglio temptation island vince ancora e si prepara alla maratona finale

La puntata di lunedì 20 luglio di Temptation Island ha registrato nuovi ascolti record, confermando il successo dello show. La trasmissione ha ottenuto il maggior numero di spettatori rispetto alle altre programmazioni serali, mantenendo la leadership anche questa settimana. La serie si avvia verso la maratona finale, con i protagonisti pronti a chiudere le proprie vicende davanti alle telecamere. I dati di ascolto continuano a premiare il format e i suoi protagonisti.

Milano, 21 luglio 2026 - E’ un’estate di festeggiamenti dalle parti di Cologno Monzese e i brindisi continuano ancora oggi: i dati degli ascolti tv non possono far altro che incoronare Queen Mary, la “vice Queen” Raffaella Mennoia e il King Francesco Bisciglia anche dopo la puntata di lunedì 20 luglio di Temptation Island. Una puntata nella quale il tasso di trash e di colpi di scena è stato molto alto, seppur la quinta non sia stata la puntata più interessante di questa stagione. Gli ascolti tv: chi ha vinto la serata di lunedì 20 luglio. Eppure i dati degli ascolti tv sono incontrovertibili: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 racconta, sempre che ce ne fosse bisogno, di un programma che non ha alcun rivale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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