Esposta da oggi nell'area di imbarco E del Terminal 3 dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino l'opera «Ferro bifrontale arancione» di Pietro Consagra (1920-2005), tra i protagonisti della scultura astratta italiana del secondo Novecento. L'opera giunge dopo l'installazione dello scorso maggio di «Muro bianco» al T1 sempre dello stesso artista. L'opera fa parte del ciclo delle «Bifrontali», a cui l'artista ha lavorato tra il 1968 e il 2004: lavori privi di un verso preciso, dove le due facce contano allo stesso modo e la lettura dell'opera cambia a seconda del lato da cui la si guarda. Fondatore del Gruppo Forma 1, Consagra ha rappresentato una svolta nella scultura italiana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Arte all'aeroporto di Fiumicino, al T3 «Bifrontale arancione» di Pietro Consagra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AEROPORTI DI ROMA: MURO BIANCO DI PIETRO CONSAGRA NEL CUORE DEL TERMINAL 1

Notizie e thread social correlati

Arte a Fiumicino: l’aeroporto romano ospita il “Muro Bianco” di ConsagraAll’aeroporto di Fiumicino è stato installato il “Muro Bianco” dell’artista Consagra, nell’ambito di un progetto tra Aeroporti di Roma e la Galleria...

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, arriva da Bucarest per rubare profumi al Duty Free: arrestato

Arte all'aeroporto di Fiumicino, al T3 Bifrontale arancione di Pietro ConsagraOpera restaurata gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università della Tuscia, in coordinamento con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Co ... roma.corriere.it

Pietro Consagra. Colloquio diabolicoCortesi Gallery è lieta di annunciare l’apertura della mostra Pietro Consagra. Colloquio diabolico, curata da Alberto Salvadori in collaborazione con l’Archivio Pietro Consagra. L’esposizione si ... exibart.com