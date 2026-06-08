Aeroporto di Fiumicino arriva da Bucarest per rubare profumi al Duty Free | arrestato

Un uomo proveniente da Bucarest è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino. Secondo le fonti, è accusato di aver tentato di rubare profumi dal negozio Duty Free dell’area partenze. Le forze di polizia hanno individuato e fermato il sospetto poco prima che lasciasse lo scalo. L’arresto è stato effettuato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

L’intervento dei militari del Gruppo di Fiumicino ha permesso di intercettare il soggetto mentre tentava di allontanarsi dal Terminal con il proprio bagaglio. All’interno del trolley sono state rinvenute decine di confezioni di profumi di prestigiose marche, sottratte dai punti vendita Duty Free, per un valore complessivo di circa 3.500 euro. Una sorta di “scalo tecnico” finalizzato al furto, che ha portato all’individuazione del “pendolare” dei profumi. Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione di innocenza dell’indagato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Una donna ruba al duty free e perde il controllo | Border Control Roma Fiumicino

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