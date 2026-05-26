All’aeroporto di Fiumicino è stato installato il “Muro Bianco” dell’artista Consagra, nell’ambito di un progetto tra Aeroporti di Roma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. La collaborazione mira a inserire opere d’arte italiana negli spazi dello scalo, rafforzando il legame tra il mondo artistico e il settore aeroportuale. La mostra rimarrà visibile ai passeggeri, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Prosegue la collaborazione tra Aeroporti di Roma e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (GNAMC), per portare l’arte italiana negli spazi del principale scalo del Paese. Dopo l’installazione dello scorso anno di “Grande folla n.1” di Giò Pomodoro, è stata inaugurata oggi, nella “Piazza” del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, “Muro Bianco” di Pietro Consagra (1920-2005), opera del 1975 realizzata in ferro dipinto, donata dall’artista alla GNAMC nel 1988. All’evento, che è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, sono intervenuti il presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata, la direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea Renata Cristina Mazzantini e il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Arte a Fiumicino: l’aeroporto romano ospita il “Muro Bianco” di Consagra

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