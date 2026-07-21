Atene, 21 lug. (askanews) - La Croce Rossa greca distribuisce bottiglie d'acqua a centinaia di visitatori dell'Acropoli, mentre il Paese affronta la prima ondata di caldo della stagione, con temperature che nella zona intorno a Atene e nel Peloponneso secondo i meteorologi potrebbero superare i 40 gradi. "I nostri volontari stanno distribuendo migliaia di bottiglie d'acqua fresca, cappellini, ventagli e crema solare affinché i visitatori possano proteggersi dall'ondata di calore", ha dichiarato Antonios Avgerinos, presidente della Croce Rossa greca. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva il grande caldo ad Atene, ma i turisti non si scoraggiano

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