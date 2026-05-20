Final Four Eurolega ad Atene e playoff Serie A | il grande basket di maggio è tutto su Sky

A maggio il grande basket si accende con due eventi principali: la Final Four di Eurolega, che si svolge ad Atene, e i playoff della Serie A italiana. Le partite di Eurolega si tengono in una città greca e coinvolgono le migliori squadre del torneo continentale. Parallelamente, in Italia, si disputano le serie playoff della massima divisione nazionale, con incontri decisivi per la conquista dello scudetto. Tutto il mese di maggio sarà dedicato a questo sport su Sky, che trasmette entrambi gli appuntamenti.

Il mese di maggio si conferma l’appuntamento clou per gli appassionati di pallacanestro europea e italiana. Tra giovedì 21 e domenica 24 maggio, Sky Sport e NOW trasmetteranno in diretta i momenti decisivi della stagione: da una parte i quarti di finale dei playoff di Serie A Unipol, dall’altra la Final Four dell’Eurolega, che quest’anno torna nel cuore d’Europa dopo l’edizione 2025 disputata ad Abu Dhabi. Final Four Eurolega ad Atene: il grande basket torna in Grecia. La capitale greca ospiterà le quattro migliori squadre del continente europeo al Telekom Center, nel complesso sportivo olimpico di O.A.K.A. Le semifinali sono in programma venerdì 22 maggio: alle 17 si sfidano Olympiacos e Fenerbahçe, mentre alle 20 tocca al derby spagnolo tra Valencia e Real Madrid. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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