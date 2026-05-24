Eurolega | Olympiakos e Real Madrid si sfidano per il trono ad Atene

? Domande chiave Come farà l'Olympiakos a frenare l'attacco travolgente del Real Madrid?. Chi riuscirà a imporre la propria filosofia di gioco ad Atene?. Perché la difesa greca è la chiave per battere i merengues?. Quale squadra riuscirà a trasformare il momentum della semifinale in trofeo?.? In Breve Olympiakos ha battuto il Fenerbahce per 79 a 61 nelle semifinali.. Real Madrid ha superato il Valencia con un punteggio di 90 a 105.. L'O.A.K.A. di Atene ospiterà l'incontro finale domenica 24 maggio alle ore 20:00.. Il Panathinaikos è stato eliminato nei quarti di finale dai valenciani.. L’O.A.K.A. di Atene si prepara a vivere l’epilogo della Final Four di Eurolega questa domenica 24 maggio, con l’Olympiakos pronto a sfidare il Real Madrid per il trono continentale alle ore 20:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Olympiacos 102 - 88 Real Madrid | Euroleague

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