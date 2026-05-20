Nelle acque internazionali, tra lunedì e martedì, le forze di sicurezza israeliane hanno sequestrato 430 attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla. Le prime immagini mostrano gli attivisti a terra, con le mani legate e in ginocchio, mentre risuona l’inno nazionale. Le operazioni sono state registrate da un canale televisivo israeliano vicino alla destra più estrema, che sostiene il governo. La scena si è svolta alla presenza di un ministro del governo israeliano.

Le prime immagini dei 430 attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati in acque internazionali dalle forze di sicurezza israeliane tra lunedì e martedì arrivano dal canale tv israeliano Channel 14, vicino alla destra più estrema che sostiene il governo di Benjamin Netanyahu. Trenta secondi, in cui si vedono militari con il volto coperto e poliziotti in divisa nera con fascette allacciate alla cintura che si muovono rapidamente in un hangar del porto di Ashdod, dove gli attivisti sono appena stati fatti sbarcare dalla marina israeliana, dopo una notte passata in una grande nave prigione. Quando la camera si gira, si vede il trattamento riservato agli arrestati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla: attivisti in Israele costretti a stare a terra, in ginocchio, con le fascette ai polsi, mentre risuona l’inno. Alla presenza di Ben-Gvir – Video

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