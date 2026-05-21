Toscana più risorse ai vigili del fuoco e all’antincendio Marras respinge le accuse del sottosegretario Prisco

In Toscana, è stato deciso di aumentare del 25 per cento le risorse destinate alla convenzione con la direzione regionale dei vigili del fuoco, portando il totale a 642mila euro. La decisione riguarda specificamente il periodo fino al 2026 e si inserisce in un intervento più ampio di rafforzamento delle attività di antincendio e di supporto alle operazioni di soccorso nella regione. La misura è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un incremento rispetto alle risorse precedenti assegnate.

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FIRENZE – La Toscana ha assegnato il 25 per cento di risorse in più alla convenzione 2026 con la direzione regionale dei vigili del fuoco, portando il budget complessivo a 642mila euro. Per la stipula è ora in attesa della necessaria autorizzazione da parte del ministero dell’interno. Inoltre nel 2025 nelle attività di antincendio boschivo ha investito quasi 17 milioni di euro, di cui il 40 per cento in attività di prevenzione. Dunque “il sottosegretario Prisco farebbe meglio a informarsi prima di parlare”. L’assessore all’agricoltura Leonardo Marras rispedisce al mittente le pesanti critiche giunte ieri alla Toscana da parte del sottosegretario al ministero degli interni Emanuele Prisco che durante la sua visita nel pisano aveva accusato l’amministrazione regionale di investire poco nella lotta agli incendi boschivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Toscana, più risorse ai vigili del fuoco e all’antincendio. Marras respinge le accuse del sottosegretario Prisco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vigili del fuoco, visita del sottosegretario Prisco a Pisa per la storica (doppia) certificazione INSARAGVisita istituzionale ieri per il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco,... Fermo, il Sottosegretario Prisco esamina i soccorsi dei Vigili del Fuoco? Domande chiave Quali nuove attrezzature tecnologiche arriveranno presto al Comando di Fermo? Come influirà il nuovo parco mezzi sulla sicurezza... Le risorse della Toscana devono servire la Toscana. Più autonomia, più sviluppo, più territorio. Risorse al territorio, valore ai cittadini. #PattoPerIlNord #ResiduoFiscale #Toscana #PoliticaItaliana #autonimia x.com Faeta, Governo-Regione. Si riaccende lo scontro: La Toscana investe poco per contrastare gli incendiIl sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco torna sul rogo del monte tra Lucca e Pisa Risorse inferiori rispetto ad altri territori: ci sono meno squadre in regime straordinario. lanazione.it Toscana, investimenti su riserve naturali e parchi: la Regione approva il Doa 2026Le nuove risorse saranno impiegate per sostenere la gestione delle aree protette, il monitoraggio dei Siti Natura 2000 ... intoscana.it