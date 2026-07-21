Un atleta italiano ha vinto una medaglia d’argento ai Mondiali Under 19 di arrampicata a Arco 2026. In finale, ha concluso secondo nel torneo Lead Under 19, dietro a un concorrente sudcoreano. La prestazione si è svolta davanti al pubblico del Climbing Stadium, e la finale può essere rivista su Sportface TV. La medaglia rappresenta il risultato più rilevante per l’Italia in questa competizione.

Andrea Ludovico Chellersi regala all’Italia una splendida medaglia d’argento ai Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva di Arco 2026. Davanti al pubblico del Climbing Stadium, l’azzurro ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo Lead Under 19, chiudendo alle spalle del sudcoreano Chanjin Jung. La finale e tutte le emozioni della serata possono essere riviste gratuitamente su Sportface TV. Dopo il terzo posto nelle qualificazioni, Chelleris ha superato una semifinale molto selettiva raggiungendo la presa 43 e qualificandosi tra gli otto finalisti. Nell’ultimo atto il pordenonese delle Fiamme Oro ha affrontato una via estremamente impegnativa, caratterizzata da continui spalmi, compressioni e pochissime occasioni per recuperare energie. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Arrampicata, Chelleris è d’argento ai Mondiali U19: la finale si può rivivere su Sportface TV

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