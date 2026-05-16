Final Eight GAM trionfa il Gymnastic Romagna Team | lo scudetto si può rivivere su Sportface TV
Il Gymnastic Romagna Team ha vinto lo scudetto nella Final Eight di Serie A1 2026, disputata alla Chorus Life Arena di Bergamo. La competizione ha visto le migliori squadre della stagione affrontarsi in una serie di incontri decisivi. La vittoria del team si è concretizzata nel corso della manifestazione, che ha coinvolto diverse formazioni della massima categoria del settore. La finale e gli altri incontri sono disponibili in replica su Sportface TV.
È il Gymnastic Romagna Team a conquistare lo scudetto della GAM nella Final Eight di Serie A1 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo. La squadra romagnola ha chiuso al primo posto con 237.900 punti, imponendosi in una gara ricca di colpi di scena e grandi esercizi. L’intero evento può essere rivissuto su Sportface TV. La gara maschile ha seguito il giro olimpico, con le otto squadre qualificate pronte a giocarsi il titolo dopo le tre tappe di regular season. A spuntarla è stato il Gymnastic Romagna Team, trascinato da una prova solida e culminata nell’esercizio al colpo libero di Niccolò Vannucchi, valutato 13.700 e accolto dall’abbraccio dei compagni e dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Sportface.it
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