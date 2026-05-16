Final Eight GAM trionfa il Gymnastic Romagna Team | lo scudetto si può rivivere su Sportface TV

Il Gymnastic Romagna Team ha vinto lo scudetto nella Final Eight di Serie A1 2026, disputata alla Chorus Life Arena di Bergamo. La competizione ha visto le migliori squadre della stagione affrontarsi in una serie di incontri decisivi. La vittoria del team si è concretizzata nel corso della manifestazione, che ha coinvolto diverse formazioni della massima categoria del settore. La finale e gli altri incontri sono disponibili in replica su Sportface TV.

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