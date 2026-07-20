Mondiali Giovanili di arrampicata Chelleris brilla nelle semifinali Lead | finali in diretta su Sportface TV
Ai Mondiali Giovanili di arrampicata di Arco 2026 si sono svolte le semifinali Lead nelle categorie U17 e U29. Le gare si sono tenute nel Climbing Stadium e hanno determinato gli atleti qualificati per le finali, che si svolgeranno in serata. Tra i partecipanti, un giovane atleta ha ottenuto un risultato notevole nelle semifinali, qualificandosi per la fase finale. Le finali saranno trasmesse in diretta su Sportface TV.
Entrano nella fase decisiva i Mondiali Giovani di arrampicata sportiva di Arco 2026. Nella giornata di oggi il Climbing Stadium ha ospitato le semifinali Lead delle categorie U17 e U29, dalle quali sono emersi i giovani atleti che in serata si contenderanno i primi titoli iridati della manifestazione. Le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, canale della piattaforma di Sportface TV: appuntamento alle ore 20.00 con l’U17 e alle 21.00 con l’U19. Nella semifinale maschile U17 il Giappone ha confermato la propria superiorità, occupando le prime tre posizioni con Kazuki Nakata, Taketo Saiki e Haku Ishida, Quarto posto, invece, per il cinese Zerun Mu. 🔗 Leggi su Sportface.it
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