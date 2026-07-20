Mondiali Giovanili di arrampicata Chelleris brilla nelle semifinali Lead | finali in diretta su Sportface TV

Notizia in breve

Ai Mondiali Giovanili di arrampicata di Arco 2026 si sono svolte le semifinali Lead nelle categorie U17 e U29. Le gare si sono tenute nel Climbing Stadium e hanno determinato gli atleti qualificati per le finali, che si svolgeranno in serata. Tra i partecipanti, un giovane atleta ha ottenuto un risultato notevole nelle semifinali, qualificandosi per la fase finale. Le finali saranno trasmesse in diretta su Sportface TV.