Picierno strappa con Schlein e dice addio al Pd | La casa dei riformisti non c’è più

La vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno, ha annunciato l’addio al Partito Democratico di Elly Schlein, affermando che “la casa dei riformisti non c’è più”. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e difficoltà all’interno del partito. Picierno ha deciso di lasciare il partito senza specificare ulteriori dettagli. La sua uscita rappresenta un nuovo capitolo nel panorama politico, segnando la fine di un rapporto di lunga data con il partito.

Pina Picierno strappa con Elly Schlein e dice addio al Pd: "La casa dei riformisti non c'è più. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo" Dopo settimane complicate, la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno, lascia il Pd di Elly Schlein. Una decisione maturata da tempo, le cui ragioni sono state spiegate nel corso di un’intervista rilasciata dall’ormai ex esponente dem a Il Foglio. Qui ha dichiarato che “la casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni”. Secondo quanto apprende l’Ansa, Picierno aderirà al Partito Democratico Europeo, guidato da Sandro Gozi e presente all’Eurocamera nel gruppo Renew. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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