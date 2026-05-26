I riformisti all’interno del Partito Democratico criticano la strategia di Elly Schlein, in particolare dopo il voto di Salerno ed Enna. Questi due risultati elettorali, considerati fuori dagli schemi tradizionali, hanno evidenziato divisioni tra i membri del partito. La differenza di approccio tra i riformisti e la linea adottata dalla leader del partito ha portato a confronti interni, con alcuni che contestano le scelte e le strategie adottate.

? Punti chiave Chi sono i riformisti che contestano la strategia di Elly Schlein?. Perché il voto di Salerno ed Enna rompe gli schemi tradizionali?. Come influenzerà il tema della sicurezza le prossime elezioni politiche?. Quali sono gli errori sistematici denunciati da Picierno dopo Venezia?.? In Breve Centrodestra vince 3 capoluoghi su 18 mentre civiche conquistano Salerno ed Enna.. Picierno critica la strategia di Schlein basata su logiche legate al referendum.. Fratoianni e Conte segnalano frammentazione tra Avs, M5S e forze centriste.. Restano da definire gli esiti elettorali per 6 città al ballottaggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD, guerra interna dopo Venezia: i riformisti criticano Schlein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Primarie del centrosinistra, la mossa di Conte dopo la vittoria del referendum: Schlein prende tempo, i riformisti del Pd incombonoDopo la vittoria del referendum, Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa in via di Campo Marzio, senza attendere che il Partito democratico si...

Madia lascia il Pd e va a Italia Viva: chi sono i riformisti che lavorano contro SchleinDopo diciotto anni nel Partito Democratico, una figura politica ha annunciato il passaggio a Italia Viva.

Com’è triste Venezia (e non solo Venezia) per il PdCon Schlein, accorsa a sostenere la candidatura di Andrea Martella, tanto il Pd non è riuscito a conquistare con i suoi alleati Venezia ... startmag.it

Comunali, Venezia delude ‘campo largo’. Pd: Non cambia nullaRoma, 25 mag. (askanews) – Il dato di Venezia brucia, anche se la linea ufficiale è non cambia nulla. Il voto nella laguna delude il ‘campo largo’, proprio perché – come viene fatto notare – questo ... askanews.it