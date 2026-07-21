Ariano International Film Festival | Premio alla carriera a Lino Banfi dal 27 luglio al 2 agosto

Notizia in breve

Dal 27 luglio al 2 agosto si svolge l’Ariano International Film Festival, che assegnerà un premio alla carriera a un attore italiano noto nel settore cinematografico. L’evento si tiene ad Avellino e rappresenta uno degli appuntamenti principali del cinema estivo. La manifestazione coinvolge diverse sezioni e proiezioni, attirando appassionati e professionisti del settore. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la settimana di festival.