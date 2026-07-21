Ariano International Film Festival | Premio alla carriera a Lino Banfi dal 27 luglio al 2 agosto
Dal 27 luglio al 2 agosto si svolge l’Ariano International Film Festival, che assegnerà un premio alla carriera a un attore italiano noto nel settore cinematografico. L’evento si tiene ad Avellino e rappresenta uno degli appuntamenti principali del cinema estivo. La manifestazione coinvolge diverse sezioni e proiezioni, attirando appassionati e professionisti del settore. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la settimana di festival.
Ariano International Film Festival: Un Evento Imperdibile per gli Amanti del Cinema. AVELLINO (ITALPRESS) – Si accende il sipario sull’Ariano International Film Festival, uno degli appuntamenti più attesi del panorama cinematografico estivo. Questa XIV edizione, che si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto ad Ariano Irpino, vedrà la partecipazione di 65 opere finaliste provenienti da 19 paesi. Tra le novità di quest’anno spicca la Sezione A.I. dedicata alle produzioni realizzate con Intelligenza Artificiale, un segnale della crescente influenza della tecnologia nel settore. Il festival inaugura con un ricco programma di eventi. Venerdì 31 luglio, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’anteprima del western “Tex McKenzie”, un film realizzato da Ronn Moss, noto per la sua carriera nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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