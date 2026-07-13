È stato annunciato l’International Scledum Film Festival, che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto. La presentazione è avvenuta a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro. Durante l’evento, una rappresentante regionale ha illustrato i dettagli dell’appuntamento. Non sono stati forniti ulteriori approfondimenti sui contenuti o sul programma della manifestazione.

VENEZIA – La consigliera regionale Alessia Bevilacqua (Lega-LV) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, la seconda edizione dell’Isff – ‘International Scledum Film Festival’, manifestazione culturale dedicata al costume nel cinema e alla valorizzazione delle industrie creative, ideata e organizzata dal regista Alessandro Carrieri, direttore artistico dell’evento, e da Filippo Ongarato, che si terrà a Schio, in provincia di Vicenza, da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto. Il filo conduttore di questa edizione sarà la mente umana, dopo la prima dedicata alla condizione della donna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Presentato l’International Scledum Film Festival, appuntamento dal 30 luglio al 2 agosto

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