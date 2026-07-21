Aria fresca in arrivo ma non subito ecco quando e dove | le temperature scendono sotto la media quanto durerà

Da ilmessaggero.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro venerdì, le temperature torneranno sotto la media e il caldo intenso si attenuerà, anche nelle regioni centro-meridionali. Le correnti più fresche stanno entrando e porteranno un calo dei valori termici, che durerà diversi giorni. La diminuzione delle temperature segna la fine del periodo di grande caldo, con condizioni più fresche che si manterranno almeno fino a inizio settimana prossima. Non sono previste piogge significative durante il cambiamento.

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Finalmente ci siamo. Entro venerdì il gran caldo abbandonerà, o almeno allenterà la sua morsa, anche sulle nostre regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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