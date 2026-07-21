Aria fresca in arrivo ma non subito ecco quando e dove | le temperature scendono sotto la media quanto durerà

Notizia in breve

Entro venerdì, le temperature torneranno sotto la media e il caldo intenso si attenuerà, anche nelle regioni centro-meridionali. Le correnti più fresche stanno entrando e porteranno un calo dei valori termici, che durerà diversi giorni. La diminuzione delle temperature segna la fine del periodo di grande caldo, con condizioni più fresche che si manterranno almeno fino a inizio settimana prossima. Non sono previste piogge significative durante il cambiamento.