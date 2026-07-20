Aria fresca in arrivo ma domani il picco del caldo con 18 città bollino rosso ecco dove e quando

Un’onda di calore africano sta causando temperature superiori ai 47 °C in Sardegna. Domani si raggiungerà il picco del caldo con 18 città segnalate con il bollino rosso. Nei giorni successivi, l’anticiclone si indebolirà, portando aria più fresca.

Caldo estremo - Il rovente anticiclone africano, responsabile di questa intensa quarta ondata di caldo con punte oltre i 47 °C in Sardegna, nel corso dei prossimi giorni si indebolirà ulteriormente. Il cedimento non riguarderà solo il Nord, ma anche le nostre regioni centro-meridionali, in particolar modo lungo i versanti orientali dello Stivale. Le roventi masse d’aria (con valori di ben 2830 °C a 1600 m) saranno spinte ulteriormente verso sud, lasciando spazio a correnti decisamente più fresche dall’Europa centrale. Queste ultime porteranno da un lato un apprezzabile calo termico, dall’altro rovesci e temporali in transito.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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