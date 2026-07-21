Argentina tre morti durante e dopo la finale dei Mondiali | un uomo in arresto cardiaco mentre la guardava in tv

Durante la finale dei Mondiali, tre persone sono morte in Argentina. Un uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre guardava la partita in televisione. Nel frattempo, migliaia di tifosi si sono radunati a Ezeiza, vicino a Buenos Aires, per accogliere la nazionale argentina, tornata senza Lionel Messi dopo la sconfitta contro la Spagna. La folla ha affrontato freddo e pioggia per celebrare la squadra.

Migliaia di tifosi hanno sfidato il freddo e la pioggia a Ezeisa (dove si trova l’aeroporto di Buenos Aires ) per un’accoglienza euforica alla nazionale argentina, tornata ieri sera in patria senza la sua stella Lionel Messi dopo aver perso la finale dei Mondiali contro la Spagna. Non è stato il ritorno che gli argentini avevano immaginato. Ciononostante, le strade si sono riempite di scene di allegro caos, con i tifosi che ballavano e cantavano e fuochi d’artificio per ringraziare i giocatori. La festa però è diventata una tragedia, con tre morti durante e dopo la finale. A Buenos Aires, secondo quanto riferiscono media locali, un uomo di 67 anni è deceduto per arresto cardiaco mentre guardava in tv la partita contro la Spagna mentre due persone sono decedute in altri incidenti avvenuti durante le manifestazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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