Mondiali | tre morti in Argentina durante e dopo la finale con la Spagna

Durante e dopo la finale dei Mondiali di calcio in Argentina, sono morte tre persone. A Buenos Aires, un uomo è deceduto per cause non ancora chiarite. Un altro è stato colpito da un malore mentre festeggiava la vittoria. La terza vittima è stata trovata senza vita in un’abitazione, senza segni di violenza. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di ciascun decesso. Nessun dettaglio sulle identità o le cause ufficiali è stato ancora comunicato.

Tre persone sono morte in Argentina durante e dopo la finale dei Mondiali di calcio. A Buenos Aires, secondo quanto riferiscono media locali, un uomo di 67 anni è deceduto per arresto cardiaco mentre guardava in tv la partita contro la Spagna mentre due persone sono decedute in distinti incidenti avvenuti durante le manifestazioni di sostegno alla nazionale in tutto il Paese dopo la sconfitta per 1-0 A Rosario una donna di 45 anni è caduta sull'asfalto da una pick-up in movimento sull'asfalto riportando un grave trauma cranico che ne ha causato la morte immediata. Nella città di Neuquén, un uomo è morto e altre tre persone sono invece rimaste gravemente ferite a causa dell'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti post-partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Mondiale 2026, Argentina-Capo Verde 3-2: la sintesi della gara

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