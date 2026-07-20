La finale dei Mondiali di calcio 2026 ha registrato ascolti record in Italia, con circa il 66% delle persone davanti alla televisione che ha seguito la partita tra Spagna e Argentina. Nonostante l'assenza della nazionale italiana, molti spettatori italiani hanno scelto di seguire l'evento, contribuendo a numeri elevati di visione. La partita si è disputata ieri sera e ha attirato un’ampia platea nel paese.

Roma, 20 luglio 2026 – Non c’era l’Italia ma in molti non hanno voluto perdersi la finale della Coppa del Mondo di calcio 2026. Due italiani su tre che ieri sera si sono messi davanti alla Tv ha guardato la partita. Boom di ascolti infatti su Rai 1 per la finale dei Mondiali 2026 Spagna-Argentina vinti dagli iberici ai tempi supplementari: la partita è stata vista da 12.455.000 spettatori pari al 67.9% di share. I tempi supplementari hanno registrato 12.640.000 e il 74.9%, l' haf-time show tra primo e secondo tempo è stato visto da 11.613.000 spettatori con il 60.5% di share. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-nessuna-tensione-con-la-spagna-mi-sono-congratulato-con-loro-iojet997 Sempre in prima serata su Canale5 il Racconto di una Notte ha registrato 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ascolti record per Spagna-Argentina. Due italiani su tre davanti alla Tv hanno visto la finale dei Mondiali

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Ieri sera vista la partita, colpisce il cuore che ci mettono certi Paesi. Ho ripensato ai nostri: fuori e subito in ferie. Ho visto gli ascolti di ieri sera. Non si gioca una partita, si gioca per il Paese. Sarà una finale stupenda. #SpagnaArgentina #Argentinaspagna x.com

Ascolti record per Spagna-Argentina. Due italiani su tre davanti alla Tv hanno visto la finale dei MondialiLa partita è stata vista da 12.455.000 spettatori pari al 67.9% di share. I tempi supplementari hanno registrato 12.640.000 e il 74.9%, l'haf-time show tra primo e secondo tempo è stato visto da 11.61 ... quotidiano.net

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