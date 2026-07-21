Arezzo Moonlight festival | sold out sul terrazzo di Fraternita

Il terrazzo di Fraternita a Arezzo ha registrato il tutto esaurito durante il Moonlight Festival. La giornata è iniziata con gli interventi di Riotta e Sofri in piazza Grande, seguiti da Padellaro alle 19 e da Ben Pastor alle 21. Domani sono previsti gli interventi di Fabbroni e Rossi, entrambi cittadini aretini. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di grande partecipazione pubblica, con eventi letterari distribuiti tra il centro storico e il terrazzo.

Arezzo, 21 luglio 2026 – . Riotta e Sofri hanno aperto la maratona letteraria in piazza Grande. Oggi Padellaro (ore 19) e Ben Pastor (ore 21). Domani gli aretini Fabbroni e Rossi. Chiusura giovedì con Calabrò e Cerno. Il 31 luglio trasferta a Bibbiena. Sold out sul terrazzo del Palazzo di Fraternita per la prima giornata della quinta edizione di Arezzo Moonlight Festival, l'evento letterario di Confesercenti Arezzo e Feltrinelli P oint-Arezzo organizzato sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi. In occasione della prima giornata in piazza Grande ieri, lunedì 20 luglio sono stati centinaia i lettori che hanno assistito alla presentazione del libro “Generose anime di eroi” di Gianni Riotta e d i “Cose che ho imparato sui libri” di Luca Sofri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Moonlight Festival

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