arezzo moonlight festival atteso in piazza grande

La quinta edizione dell’Arezzo Moonlight Festival è iniziata ad Anghiari con la presentazione del libro “Un intreccio nero, La nuova inchiesta sul caso Spampinato”. La manifestazione si sposterà poi in piazza Grande ad Arezzo, dove si svolgerà il prossimo evento. La presentazione ha coinvolto il pubblico presente, senza ulteriori dettagli sugli altri appuntamenti in programma.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Ha preso il via nel migliore dei modi ad Anghiari la quinta edizione di Arezzo Moonlight Festival con la presentazione del libro “Un intreccio nero, La nuova inchiesta sul caso Spampinato” di Carmelo Schininà. Adesso il festival letterario di Confesercenti arriva in città. Da lunedì 20 a giovedì 23 luglio sul terrazzo del palazzo di Fraternita in piazza Grande è attesa la staffetta con Gianni Riotta, Luca Sofri, Antonio Padellaro, Ben Pastor, Barbara Fabbroni, Angelo Rossi, Carlo Calabrò e Tommaso Cerno. La rassegna culturale letteraria è organizzata da Confesercenti Arezzo e Feltrinelli Point-Arezzo, sotto la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Al via la quinta edizione di Arezzo Moonlight festival

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