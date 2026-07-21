Nei primi sei mesi del 2026, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i reati complessivi nella zona sono diminuiti di circa il 30 per cento. In tre anni, sono stati investiti circa 300 mila euro per interventi di sicurezza. La riduzione dei reati è stata registrata attraverso i dati raccolti dalle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli sui tipi di reati o sulle modalità di intervento.

"I numeri a nostra disposizione parlano chiaro: nei primi sei mesi del 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, i reati complessivi ad Arese sono diminuiti di circa il 30%. In particolare registriamo una riduzione di circa il 20% dei furti in abitazione e un calo dei furti ai danni delle autovetture. Dati oggettivi che testimoniano il lavoro svolto quotidianamente in stretta collaborazione tra carabinieri e polizia locale". All’indomani di alcuni furti e delle legittime preoccupazioni da parte dei cittadini, l’assessore alla Sicurezza di Arese, Mauro Aggugini e il sindaco, Luca Nuvoli, dati e progetti alla mano fanno chiarezza sulla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arese, reati in calo del 30 per cento: "Investiti 300mila euro in tre anni"

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