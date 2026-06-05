I carabinieri festeggiano i 212 anni dalla fondazione e tracciano un bilancio | reati in calo del 7,9%
I carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno festeggiato il 212° anniversario. Durante la cerimonia, il comandante ha annunciato un calo del 7,9% dei reati rispetto all’anno precedente. Sono stati registrati diminuzioni nelle denunce per furti, rapine e altri reati predatori. Il bilancio indica un incremento delle operazioni di controllo e di prevenzione. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo o eventi straordinari durante la giornata celebrativa.
I carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno celebrato, nella giornata di venerdì, il 212° anniversario di fondazione dell’Arma e, nell'occasione, il comandante provinciale colonnello Ruggero Gerardo Rugge ha tracciato un bilancio dell'ultimo anno di attività sottolineando come “la vera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Brindisi, i Carabinieri festeggiano i 112 anni dalla Fondazione
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Mi sto chiedendo se abbiamo vissuto la stessa storia. reddit