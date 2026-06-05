I carabinieri festeggiano i 212 anni dalla fondazione e tracciano un bilancio | reati in calo del 7,9%

Notizia in breve

I carabinieri del Comando Provinciale di Rimini hanno festeggiato il 212° anniversario. Durante la cerimonia, il comandante ha annunciato un calo del 7,9% dei reati rispetto all’anno precedente. Sono stati registrati diminuzioni nelle denunce per furti, rapine e altri reati predatori. Il bilancio indica un incremento delle operazioni di controllo e di prevenzione. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo o eventi straordinari durante la giornata celebrativa.