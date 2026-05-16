A tre anni dall' alluvione riapre la sala polivalente dei Romiti | dal M5S oltre 300mila euro per la rinascita

A tre anni dall’alluvione che ha causato ingenti danni alla città, viene riaperta la sala polivalente dei Romiti. La riqualificazione è stata possibile grazie a un finanziamento di oltre 300mila euro proveniente dal Movimento 5 Stelle. La struttura, chiusa da tempo, è ora disponibile nuovamente per eventi e attività comunitarie. La riapertura si inserisce nelle iniziative di recupero e riqualificazione degli spazi pubblici colpiti dall’evento calamitoso.

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