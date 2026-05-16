A tre anni dall' alluvione riapre la sala polivalente dei Romiti | dal M5S oltre 300mila euro per la rinascita
A tre anni dall’alluvione che ha causato ingenti danni alla città, viene riaperta la sala polivalente dei Romiti. La riqualificazione è stata possibile grazie a un finanziamento di oltre 300mila euro proveniente dal Movimento 5 Stelle. La struttura, chiusa da tempo, è ora disponibile nuovamente per eventi e attività comunitarie. La riapertura si inserisce nelle iniziative di recupero e riqualificazione degli spazi pubblici colpiti dall’evento calamitoso.
In questi giorni si celebra il terzo anniversario della devastante alluvione che nel 2023 colpì la città. Una situazione drammatica durante la quale si è assistito però anche a un grande slancio di solidarietà e a numerosi gesti di vicinanza verso le persone più colpite. Grazie a questa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.
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