Durante un rapimento finito con la morte dell’imprenditore, il pm ha accertato uno scambio di denaro tra le famiglie di due indagati. L’obiettivo era acquistare il silenzio, secondo quanto riferito. La vicenda riguarda un imprenditore scomparso e rapito, con il suo decesso avvenuto in circostanze legate a questa trattativa tra le parti coinvolte. Le indagini continuano per chiarire dettagli e responsabilità.

Imprenditore rapito e scomparso nel nulla: tra le famiglie di due indagati uno scambio di denaro per comprare il silenzio. È quanto emerge da una nota depositata dal pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, Giuseppe Visone, nel corso dell'udienza dinanzi al tribunale del Riesame che si è celebrata oggi per alcuni indagati finiti in carcere per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante della finalità mafiosa, ma anche morte in conseguenza di altro reato ed occultamento di cadavere, in relazione alla scomparsa del 58enne Francesco Vorraro. L'imprenditore, originario di Somma Vesuviana e residente a Poggiomarino, è scomparso nel nulla il 9 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Francesco Vorraro morto durante il rapimento, il pm: «Scambio di denaro tra le famiglie di due indagati»

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