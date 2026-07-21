L'Arco di Traiano e Santa Sofia sono attualmente coperti da impalcature per lavori di restauro, causando delusione tra i visitatori. Alcuni turisti hanno commentato che torneranno in città per ammirare le attrazioni senza le strutture temporanee. La promozione di Benevento prosegue nonostante le limitazioni visive delle principali attrazioni storiche. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ritorneremo per ammirare (senza impalcatura) le principali bellezze di Benevento “. A dirlo alcuni turisti presenti in città che hanno trovato “ingabbiati” per lavori l’Arco di Traiano e Santa Sofia. “Siamo di passaggio – hanno spiegato – dovendo raggiungere la Puglia per trascorrere qualche giorno al mare. Alcuni amici ci avevano consigliato di vedere Benevento e le sue bellezze, ma abbiamo trovato la sgradita sorpresa delle impalcature che avvolgono il sito Unesco e l’Arco. Peccato, ma allo stesso tempo riteniamo che preservare l’arte è qualcosa di molto importante. Forse si sarebbe potuto scegliere un periodo diverso, considerando che l’estate è la stagione con il maggior afflusso di visitatori, ma non spetta a noi giudicare le scelte degli addetti ai lavori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Arco di Traiano e Santa Sofia tra le impalcature: turisti delusi ma Benevento promossa

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