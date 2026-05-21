Al via l’intervento di restauro dell’Arco di Traiano a Benevento

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il restauro dell’Arco di Traiano a Benevento, un intervento che fa parte delle attività del Ministero della Cultura volte a proteggere e conservare i beni storici. La procedura si inserisce nel più ampio progetto di tutela della Via Appia Regina Viarum, che nel 2024 sarà inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. L’intervento mira a preservare l’opera e valorizzare il patrimonio archeologico della zona.

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Tempo di lettura: 3 minuti Prosegue l’impegno del Ministero della Cultura per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della Via Appia Regina Viarum, iscritta nel 2024 nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Un riconoscimento che conferma il valore universale di un’infrastruttura antica capace di connettere territori, città, paesaggi e comunità, e che oggi richiede azioni coordinate di conoscenza, manutenzione programmata, restauro e fruizione consapevole. In questo quadro si inserisce l’avvio del cantiere di restauro dell’Arco di Traiano a Benevento, uno dei monumenti più rappresentativi del sistema viario antico. L’arco onorario, eretto nel 114 d. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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