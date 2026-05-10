Benevento rissa tra giovanissimi all’Arco di Traiano | un ferito

A Benevento, alcuni giovani sono stati coinvolti in una rissa avvenuta sotto l’Arco di Traiano, durante la quale uno di loro ha riportato una ferita. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire quanto accaduto e portare via i coinvolti. Il ragazzo ferito ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dello scontro tra i giovani.

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? Domande chiave Come sono scoppiati i scontri tra i giovanissimi sotto l'Arco?. Perché il ragazzo ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale?. Chi sono i testimoni interrogati dai Carabinieri dopo la rissa?. Come influisce questa violenza sulla sicurezza del centro storico?.? In Breve Ferito rifiuta trasporto ospedaliero dopo scontro sotto l'Arco di Traiano.. Carabinieri intervengono sul posto per raccogliere testimonianze dei presenti.. Motivi della lite legati a vecchi dissidi tra i giovanissimi coinvolti.. Intervento ambulanza richiesto per ferimento ai piedi di un ragazzo.. Un ragazzo è rimasto ferito ai piedi dell’Arco di Traiano a Benevento dopo una rissa scatenata tra giovanissimi nel pieno del centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento, rissa tra giovanissimi all’Arco di Traiano: un ferito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Benevento in Serie B: l’Arco di Traiano si accende di giallorosso? Cosa sapere L'Arco di Traiano a Benevento si illuminerà con i colori del Benevento Calcio da domani. Promozione del Benevento in serie B, Arco di Traiano illuminato di giallorossoTempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello annunciano che da domani – al fine di...