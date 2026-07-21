La procura ha chiuso l'inchiesta sull'arbitro e l'Inter, senza trovare prove che collegassero le accuse. Le indagini si sono concentrate su ipotesi e suggestioni, tutte prive di basi probatorie. Per questo motivo, non sono state formulate accuse formali né sono state avviate ulteriori investigazioni. La decisione si basa sulla mancanza di elementi concreti che potessero supportare ipotesi di illeciti o comportamenti illeciti.

“Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (.), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari” e di “svolgere utilmente investigazioni di ogni genere”. E’ una bocciatura senza appello quella che motiva l’archiviazione disposta dalla Procura di Milano della posizione dell’Inter, iscritta nel registro degli indagati e contestualmente uscita dall’indagine nelle ore in cui i pubblici ministeri hanno chiuso il fascicolo penale dell’inchiesta che ha scosso dalle fondamenta il calcio italiano nella tarda primavera. Nessuna prova. Anzi. L’assenza di elementi a... 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Panorama.it - Arbitropoli? Nessuna prova, solo illazioni. Così la Procura ha chiuso l’inchiesta su Rocchi e l’Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TORINO-INTER Intervista virale | 21° Scudetto , Rocchi e polemiche

Notizie e thread social correlati

Inchiesta arbitri, l'archiviazione per Rocchi e Inter: "Vuoto probatorio, solo ipotesi e illazioni"Il 15 luglio è stata chiusa con richiesta di archiviazione l’inchiesta sugli arbitri, con un commento che definisce “vuoto probatorio” le accuse...

Inchiesta arbitri, Procura archivia Rocchi, Inter e Gervasoni: nessuna interferenzaLa Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sul mondo arbitrale che coinvolgeva ex designatori e l'Inter.

Arbitropoli? Nessuna prova, solo illazioni. Così la Procura ha chiuso l’inchiesta su Rocchi e l’InterIl decreto di archiviazione per la posizione del club mette una pietra tombale sull'inchiesta che ha terremotato il calcio italiano e che ora è in mano alla giustizia sportiva. Arbitropoli, motivazion ... panorama.it

Arbitropoli, nuove denunce: cinque arbitri dismessi in Serie ASi allarga lo scandalo dopo la denuncia del presidente della sezione Aia de L’Aquila alla Procura Federale e al PM Ascione Nuovo scandalo arbitrale e nuovo esposto alla Procura di Milano che segue la ... calciomercato.it