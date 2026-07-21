Arbitropoli? Nessuna prova solo illazioni Così la Procura ha chiuso l’inchiesta su Rocchi e l’Inter

Da panorama.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura ha chiuso l'inchiesta sull'arbitro e l'Inter, senza trovare prove che collegassero le accuse. Le indagini si sono concentrate su ipotesi e suggestioni, tutte prive di basi probatorie. Per questo motivo, non sono state formulate accuse formali né sono state avviate ulteriori investigazioni. La decisione si basa sulla mancanza di elementi concreti che potessero supportare ipotesi di illeciti o comportamenti illeciti.

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“Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (.), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari” e di “svolgere utilmente investigazioni di ogni genere”. E’ una bocciatura senza appello quella che motiva l’archiviazione disposta dalla Procura di Milano della posizione dell’Inter, iscritta nel registro degli indagati e contestualmente uscita dall’indagine nelle ore in cui i pubblici ministeri hanno chiuso il fascicolo penale dell’inchiesta che ha scosso dalle fondamenta il calcio italiano nella tarda primavera. Nessuna prova. Anzi. L’assenza di elementi a... 🔗 Leggi su Panorama.it

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