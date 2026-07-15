Inchiesta arbitri Procura archivia Rocchi Inter e Gervasoni | nessuna interferenza

Da quifinanza.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sul mondo arbitrale che coinvolgeva ex designatori e l'Inter. Mercoledì 15 luglio, i magistrati hanno comunicato che nessuna interferenza è stata riscontrata nei confronti di Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni e della società calcistica. L'indagine, iniziata per verificare presunte irregolarità e influenze nel settore arbitrale, si è conclusa con il nulla di fatto.

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Si chiude l’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale, che ha scosso il calcio italiano. Con un comunicato diffuso mercoledì 15 luglio, i magistrati milanesi hanno annunciato la richiesta di archiviazione per l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, per il suo vice Andrea Gervasoni e dell’Inter. Il club era stato iscritto nel registro degli indagati solo ieri, ma la sua posizione è stata già archiviata. Le partite nel mirino. Secondo la ricostruzione dei magistrati, basata su intercettazioni telefoniche, pedinamenti e audizioni, Rocchi avrebbe effettuato “verifiche preventive” sul gradimento dell’Inter rispetto a determinati arbitri, in relazione a quattro partite: Sino ad ora l’unico indagato in questo filone era Rocchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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