La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sul mondo arbitrale che coinvolgeva ex designatori e l'Inter. Mercoledì 15 luglio, i magistrati hanno comunicato che nessuna interferenza è stata riscontrata nei confronti di Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni e della società calcistica. L'indagine, iniziata per verificare presunte irregolarità e influenze nel settore arbitrale, si è conclusa con il nulla di fatto.

Si chiude l’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale, che ha scosso il calcio italiano. Con un comunicato diffuso mercoledì 15 luglio, i magistrati milanesi hanno annunciato la richiesta di archiviazione per l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, per il suo vice Andrea Gervasoni e dell’Inter. Il club era stato iscritto nel registro degli indagati solo ieri, ma la sua posizione è stata già archiviata. Le partite nel mirino. Secondo la ricostruzione dei magistrati, basata su intercettazioni telefoniche, pedinamenti e audizioni, Rocchi avrebbe effettuato “verifiche preventive” sul gradimento dell’Inter rispetto a determinati arbitri, in relazione a quattro partite: Sino ad ora l’unico indagato in questo filone era Rocchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Quifinanza.it - Inchiesta arbitri, Procura archivia Rocchi, Inter e Gervasoni: nessuna interferenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non frode»

Notizie e thread social correlati

Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l’InterLa procura di Milano ha richiesto l’archiviazione del procedimento contro l’ex designatore Gianluca Rocchi, accusato di aver favorito l’Inter con...

Leggi anche: Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: "Nessun sistema di interferenze"

Temi più discussi: Inchiesta arbitri verso l'archiviazione, chiusura attesa entro fine luglio; Inchiesta arbitri, caso Rocchi verso l'archiviazione: il Pm Ascione non ha firmato; Inchiesta arbitri verso la stretta finale: le news; Arbitri, adesso l’inchiesta è al bivio: archiviazione o chiusura indagini. La Procura valuta la linea su Rocchi.

Inchiesta arbitri, la Procura chiede l’archiviazione per Rocchi: Nessun sistema per interferire sulle nomine. L’Inter indagata e subito archiviata di Davide Milosa x.com

Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter: Nessun sistema di interferenze reddit

Inchiesta arbitri, la procura di Milano indaga l'Inter e la archivia: cosa cambia per RocchiLa procura di Milano mette un punto all'inchiesta sugli arbitri, si ricompatta - dopo le tensioni delle ultime settimane - e definisce i due filoni dell'indagine nata due estati fatta e diventata nota ... adnkronos.com

Inchiesta arbitri, Procura archivia Rocchi, Inter e Gervasoni: nessuna interferenzaLa Procura di Milano chiede l’archiviazione per Rocchi, Gervasoni e Inter. Gli atti passano alla Figc per le valutazioni disciplinari ... quifinanza.it