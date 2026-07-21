Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno arrestato un uomo di 27 anni in una struttura ricettiva nel centro della città. L’arresto è stato disposto da un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti. L’uomo è accusato di appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia.

FIRENZE – Nel pomeriggio di venerdi? (17 luglio), i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno rintracciato ed eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un uomo di 27 anni, individuato in una struttura ricettiva nel pieno centro cittadino. I militari hanno sorpreso l’uomo nei pressi di via dei Calzaiuoli mentre faceva rientro in una casa vacanze dove dimorava. Sul 27enne pendeva un provvedimento di cattura richiesto dall’autorita? giudiziaria svedese dallo scorso mese di maggio, poiche? ritenuto responsabile dei delitti di appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia. Condotto in caserma per le operazioni di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Appropriazione indebita, violenza sessuale e minaccia: arrestato a Firenze per mandato di arresto europeo

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