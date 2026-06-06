Colpito da mandato di arresto europeo | rintracciato e arrestato a Buti

Da corrieretoscano.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno, i carabinieri di Pisa e di Buti hanno rintracciato e arrestato un uomo di 59 anni. Era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L’arresto è avvenuto a Buti, dove l’uomo è stato preso in custodia. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui motivi del mandato. L’arresto è stato effettuato in esecuzione del mandato europeo.

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BUTI – Nella mattinata dello scorso 4 giugno, i carabinieri del nucleo investigativo di Pisa, supportati dai militari della stazione di Buti hanno rintracciato e arrestato un uomo di 59 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo (Mae) emesso dalle autorita? della Romania. Il provvedimento restrittivo e? scaturito a seguito di una condanna definitiva a 6 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Le indagini della magistratura estera hanno accertato il coinvolgimento dell’uomo in un ingente flusso di droga orchestrato tra la Spagna e la Romania nel periodo compreso tra i mesi di aprile e giugno 2025. L’operazione congiunta sul territorio, coordinata con tempestivita? dai reparti dell’Arma, ha permesso di localizzare il soggetto nel comune pisano dove risiedeva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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