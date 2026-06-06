Colpito da mandato di arresto europeo | rintracciato e arrestato a Buti

Notizia in breve

Il 4 giugno, i carabinieri di Pisa e di Buti hanno rintracciato e arrestato un uomo di 59 anni. Era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene. L’arresto è avvenuto a Buti, dove l’uomo è stato preso in custodia. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui motivi del mandato. L’arresto è stato effettuato in esecuzione del mandato europeo.