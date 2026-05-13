Latitante arrestato a Tenerife dopo 5 anni | eseguito mandato di arresto europeo

Dopo cinque anni di fuga, un uomo latitante è stato arrestato a Tenerife. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Procura di Napoli, la Polizia di Stato, le autorità spagnole e EUROJUST. Attualmente si sta procedendo con le pratiche per la consegna dell’arrestato all’Italia. Il mandato di arresto europeo era stato emesso in precedenza.

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Decisiva la collaborazione tra Procura di Napoli, Polizia di Stato, autorità spagnole ed EUROJUST. In corso la procedura di consegna all’Italia.. Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che nella giornata del 7 maggio 2026, questa Procura della Repubblica, con il supporto dell’unità operativa italiana di EUROJUST, ha dato esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di un cittadino italiano, D.G.B.G., dichiarato latitante e nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale con rinvio a giudizio, il quale, dal maggio 2021, si era sottratto all’esecuzione dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Latitante arrestato a Tenerife dopo 5 anni: eseguito mandato di arresto europeo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mandato d’arresto europeo: latitante scoperto e arrestato nel ferrareseL'attività di monitoraggio dei carabinieri portuensi ha permesso di rintracciare il ricercato all'interno di un'abitazione situata nel Comune di... Mandato di arresto europeo eseguito a Napoli: 37enne fermatoOperazione della Polizia di Stato al Pallonetto a Napoli: arrestato un 37enne ricercato dalle autorità ceche per reati economici e finanziari Arresto... Temi più discussi: Latitante dal 2021 individuato e arrestato a Tenerife; Napoli: latitante arrestato in Spagna; Latitante napoletano arrestato a Tenerife: nascondeva armi e droga; Latitante arrestato a Tenerife dopo cinque anni: eseguito Mandato di Arresto Europeo della Procura di Napoli. Latitante dal 2021 individuato e arrestato a Tenerife rainews.it/tgr/campania/a…. x.com Latitante arrestato a Tenerife dopo cinque anni: eseguito Mandato di Arresto Europeo della Procura di NapoliL’uomo era irreperibile dal 2021 dopo un’ordinanza di custodia cautelare. Nell’abitazione trovate armi, droga, denaro e un documento falso ... ilgazzettinovesuviano.com Latitante napoletano arrestato a Tenerife: nascondeva armi e drogaEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi un’informazion ... napolitoday.it