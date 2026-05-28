A 44 anni, Natalia Vodianova annuncia di aspettare il suo sesto figlio, il terzo con il marito Antoine Arnault. La modella russa, che ha avuto il primo figlio a 19 anni, ha condiviso la notizia senza dettagli aggiuntivi. La gravidanza arriva dopo anni di carriera nel mondo della moda e di precedenti figli. La notizia è stata diffusa tramite i social media, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Natalia diventò madre per la prima volta a 19 anni. Di Lucas Alexander, avuto con l'aristocratico e uomo d'affari britannico Justin Portman. I due si sposarono con una cerimonia civile segreta il 1° settembre 2002 (in seguito ci fu un grande matrimonio a San Pietroburgo), quindi nacquero altri due figli: Neva (nel 2006) e Viktor (nel 2007). Nel giugno 2011 la top model - a causa della dipendenza dall'alcol del marito - annunciò la separazione. Poco dopo nella sua vita arrivò Antoine Arnault, erede del colosso del lusso LVMH. In una vecchia intervista rilasciata a W Magazine nel 2017, Arnault aveva ricordato il loro primo incontro con parole piene di ammirazione: «Ricordo di averla vista e di essere rimasto a bocca aperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Natalia Vodianova a 44 anni aspetta il suo sesto figlio (il terzo col marito Antoine Arnault)

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