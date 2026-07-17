Tale e Quale Show | Carlo Conti svela il cast dell’edizione 2026

Da 361magazine.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Conti ha annunciato i concorrenti di “Tale e quale Show” 2026 tramite una storia su Instagram, pubblicata venerdì 17 alle 13:13. La comunicazione è avvenuta senza riferimenti a superstizioni, e il cast è stato reso noto in modo diretto.

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Nessuna superstizione per Carlo Conti, che sceglie proprio il venerdì 17, alle 13:13, per annunciare attraverso una storia Instagram, i nomi dei concorrenti della nuova edizione di “Tale e quale Show”. Con una semplice condivisione social, stile semplice foglio di elenco,  il conduttore ha svelato ufficialmente i volti che si contenderanno la prossima edizione di “Tale e Quale Show”. Il format di intrattenimento firmato Rai Direzione Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy torna così a prendere forma. I 10 sfidanti sul palco Anche quest’anno la gara sarà tutta dal vivo. Niente basi, solo voce e interpretazione. A salire sull’Ariston televisivo di Rai1 saranno: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Tale e Quale Show: Carlo Conti svela il cast della prossima edizioneVenerdì 17 luglio alle 13:13, un annuncio su Instagram ha svelato i concorrenti della prossima edizione di “Tale e Quale Show”.

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