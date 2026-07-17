Carlo Conti ha annunciato i concorrenti di “Tale e quale Show” 2026 tramite una storia su Instagram, pubblicata venerdì 17 alle 13:13. La comunicazione è avvenuta senza riferimenti a superstizioni, e il cast è stato reso noto in modo diretto.

Nessuna superstizione per Carlo Conti, che sceglie proprio il venerdì 17, alle 13:13, per annunciare attraverso una storia Instagram, i nomi dei concorrenti della nuova edizione di “Tale e quale Show”. Con una semplice condivisione social, stile semplice foglio di elenco, il conduttore ha svelato ufficialmente i volti che si contenderanno la prossima edizione di “Tale e Quale Show”. Il format di intrattenimento firmato Rai Direzione Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy torna così a prendere forma. I 10 sfidanti sul palco Anche quest’anno la gara sarà tutta dal vivo. Niente basi, solo voce e interpretazione. A salire sull’Ariston televisivo di Rai1 saranno: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Tale e Quale Show.

© 361magazine.com - Tale e Quale Show: Carlo Conti svela il cast dell’edizione 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tale e Quale Show: Carlo Conti svela il cast della prossima edizioneVenerdì 17 luglio alle 13:13, un annuncio su Instagram ha svelato i concorrenti della prossima edizione di “Tale e Quale Show”.

Tale e Quale Show 2026, Carlo Conti svela i concorrenti e i giudici della nuova edizioneCarlo Conti ha annunciato i partecipanti e i giudici di Tale e Quale Show 2026, la nuova edizione del varietà in onda su Rai1.

Temi più discussi: Tale e Quale Show: rivoluzione tra giudici per l’edizione 2026; Carlo Conti: A Venezia per i Pink Floyd ma senza riuscire a vederli. C’era solo un mare di teste; Maryna compie 35 anni: la scalata della creator che ha conquistato la tv da Chiambretti a Tale e Quale Show, e il legame speciale con...; Rai 2026, tutti gli esclusi dai nuovi palinsesti: stop per Teo Mammucari, Alessia Marcuzzi e Bianca Guaccero, futuro incerto per D'Urso.

Niente scaramanzia! Oggi, venerdì 17 luglio, alle 13.13, Carlo Conti ha svelato con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026. Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo: Paola Perego, Maddalena Corv x.com

Tale e Quale Show 2026 : da Paola Perego a Maddalena Corvaglia, ecco il castE se la giuria di Tale e Quale Show sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani - non mancherà la presenza del quarto giudice a rotazione, un ospite speciale che camb ... vanityfair.it

Tale e Quale Show, il cast di Carlo Conti è una polveriera di gossip: l'ex Morise, il ciclone Pettinelli-Malgioglio e la novità Selma....Mettete insieme un mercoledì sera autunnale, un pizzico di sana spietatezza catodica e un conduttore che sa perfettamente come far saltare il ... msn.com