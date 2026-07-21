Antimoderno ma in avanti | riflessioni sull’accelerazionismo eretico

Da ilprimatonazionale.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21 luglio, si discute di come il mondo virtuale e il mito si intreccino, con particolare attenzione all'algoritmo e alla sua analisi. Si analizzano le relazioni tra le narrazioni antiche e le tecnologie digitali, evidenziando il contrasto tra sacralità e razionalità. L’approccio si concentra sul rapporto tra le immagini mitiche e i processi analitici degli algoritmi, sottolineando le tensioni tra tradizione e innovazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 21 lug – Ulisse e il mondo virtuale, ovvero la sacralità del mito e l’analiticità dell’ algoritmo. Due materie di studio estremamente interessanti ma, se vogliamo, posizionate apparentemente all’opposto. La domanda però sorge spontanea: può esserci sintesi tra l’europeo originario, archetipo dell’eroe, e le molteplici possibilità che la tecnica ci mette oggi a disposizione? Spoiler, la risposta chiaramente è sì: in Accelerazionismo eretico, volume edito dai tipi di Passaggio al Bosco, Francesco Boco riesce a spiegarci, tracciando una via da seguire, il perché.   La differenza tra Tradizione e tradizione. Senza “strumenti” biologici sui quali fare affidamento in natura, l’uomo è animale culturale, quindi tecnico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

antimoderno ma in avanti riflessioni sull8217accelerazionismo eretico
© Ilprimatonazionale.it - Antimoderno, ma in avanti: riflessioni sull’accelerazionismo eretico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tricarico al Puccini: tra nuovi brani e riflessioni sull’ItaliaIl cantautore Tricarico si esibirà al Teatro Puccini presentando alcuni brani inediti e interpretazioni di sue composizioni già note.

Mondiali 2026, Egitto avanti di un gol sull’Argentina: Yasser Ibrahim porta avanti i Faraoni, Messi cerca la reazioneDurante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, l’Egitto si porta avanti sull’Argentina con un gol di Yasser Ibrahim al 14’, che sfrutta un cross di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web