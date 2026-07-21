Il 21 luglio, si discute di come il mondo virtuale e il mito si intreccino, con particolare attenzione all'algoritmo e alla sua analisi. Si analizzano le relazioni tra le narrazioni antiche e le tecnologie digitali, evidenziando il contrasto tra sacralità e razionalità. L’approccio si concentra sul rapporto tra le immagini mitiche e i processi analitici degli algoritmi, sottolineando le tensioni tra tradizione e innovazione.

Roma, 21 lug – Ulisse e il mondo virtuale, ovvero la sacralità del mito e l’analiticità dell’ algoritmo. Due materie di studio estremamente interessanti ma, se vogliamo, posizionate apparentemente all’opposto. La domanda però sorge spontanea: può esserci sintesi tra l’europeo originario, archetipo dell’eroe, e le molteplici possibilità che la tecnica ci mette oggi a disposizione? Spoiler, la risposta chiaramente è sì: in Accelerazionismo eretico, volume edito dai tipi di Passaggio al Bosco, Francesco Boco riesce a spiegarci, tracciando una via da seguire, il perché. La differenza tra Tradizione e tradizione. Senza “strumenti” biologici sui quali fare affidamento in natura, l’uomo è animale culturale, quindi tecnico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Antimoderno, ma in avanti: riflessioni sull’accelerazionismo eretico

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