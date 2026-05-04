Tricarico al Puccini | tra nuovi brani e riflessioni sull’Italia

Il cantautore Tricarico si esibirà al Teatro Puccini presentando alcuni brani inediti e interpretazioni di sue composizioni già note. Durante l’evento, l’artista commenterà la situazione attuale in Italia riguardo alla libertà individuale, offrendo alcune riflessioni sul tema. La serata si concentrerà sia sulle novità musicali sia sui temi sociali legati alla libertà e alle restrizioni nel paese.

? Cosa scoprirai Quali nuovi brani critici presenterà Tricarico al Teatro Puccini?. Come analizzerà l'artista la perdita della libertà individuale in Italia?. Perché lo spettacolo mescola canzoni storiche e visioni crude della realtà?. Dove si possono acquistare i biglietti per questo viaggio emotivo?.? In Breve Biglietti al Teatro Puccini disponibili a 19,50 euro tramite Ticketone o Box Office Toscana.. Spettacolo prodotto da Franco Godi con brani come Mi manchi negli occhi.. Tournée precedente nel 2025 con 60 città italiane e partecipazione allo Sferisterio di Macerata.. Eventi locali a San Piero a Sieve il 3 maggio e al Parco dell'Oliveta il 23-24 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tricarico al Puccini: tra nuovi brani e riflessioni sull’Italia Notizie correlate Tricarico live al Teatro PucciniUno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo – ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e disincantato – sulla... Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’ Panoramica sull’argomento Si parla di: W L'Italia sogni… canzoni… squallori!, Tricarico al Laboratorio del Teatro Puccini di Firenze; Eventi a Firenze dal 4 al 10 maggio. Firenze, Tricarico in scena con lo spettacolo ‘W L'Italia’Firenze, 4 maggio 2026 - Uno sguardo rinnovato e allo stesso tempo tipicamente suo, ironico, stupito, critico ma mai banale, sempre poetico e disincantato, sulla contemporaneità. Prodotto da Franco Go ... lanazione.it